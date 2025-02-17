Дептранс улучшил приложение «Парковки России»

Дептранс Москвы доработал парковочное приложение по просьбам россиян
В столичном департаменте транспорта сообщили, что улучшили мобильное приложение «Парковки России». В частности, отныне система позволяет исправлять неограниченное количество парковочных сессий, тогда как ранее воспользоваться функцией можно было не больше трёх раз в месяц.
Водители могут исправить в приложении время начала и конца стоянки, регистрационный знак автомобиля, а также номер парковочной зоны. При этом внести корректировки можно только до конца текущих суток.
По словам главы ведомства Максима Ликсутова, нововведение внедрено из-за участившихся обращений пользователей.
«Нам поступали обращения с просьбами отменить ограничение на количество парковочных сессий, которые можно исправлять в течение месяца. Мы всегда внимательно относимся к обратной связи от пользователей наших сервисов, поэтому убрали лимит. Для нас важно, чтобы автомобилисты чувствовали себя комфортно при пользовании парковочных сервисов в Москве», — пояснил чиновник.
Ранее сообщалось, что в РФ хотят ввести единые льготы на парковку по всей стране. Депутаты предложили унифицировать льготы на платных парковках по всей России. Сегодня администрация каждого из городов, в которых ввели плату за стоянку автомобилей, устанавливает собственные правила, из-за чего граждане оказываются в неравных условиях. В Госдуме же считают, что подход нужно пересмотреть.