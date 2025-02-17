Дептранс улучшил приложение «Парковки России»

В столичном департаменте транспорта сообщили, что улучшили мобильное приложение «Парковки России». В частности, отныне система позволяет исправлять неограниченное количество парковочных сессий, тогда как ранее воспользоваться функцией можно было не больше трёх раз в месяц.

Водители могут исправить в приложении время начала и конца стоянки, регистрационный знак автомобиля, а также номер парковочной зоны. При этом внести корректировки можно только до конца текущих суток.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, нововведение внедрено из-за участившихся обращений пользователей.

« Н а м п о с т у п а л и о б р а щ е н и я с п р о с ь б а м и о т м е н и т ь о г р а н и ч е н и е н а к о л и ч е с т в о п а р к о в о ч н ы х с е с с и й , к о т о р ы е м о ж н о и с п р а в л я т ь в т е ч е н и е м е с я ц а . М ы в с е г д а в н и м а т е л ь н о о т н о с и м с я к о б р а т н о й с в я з и о т п о л ь з о в а т е л е й н а ш и х с е р в и с о в , п о э т о м у у б р а л и л и м и т . Д л я н а с в а ж н о , ч т о б ы а в т о м о б и л и с т ы ч у в с т в о в а л и с е б я к о м ф о р т н о п р и п о л ь з о в а н и и п а р к о в о ч н ы х с е р в и с о в в М о с к в е » , — п о я с н и л ч и н о в н и к .

Ранее сообщалось, что в РФ хотят ввести единые льготы на парковку по всей стране. Депутаты предложили унифицировать льготы на платных парковках по всей России. Сегодня администрация каждого из городов, в которых ввели плату за стоянку автомобилей, устанавливает собственные правила, из-за чего граждане оказываются в неравных условиях. В Госдуме же считают, что подход нужно пересмотреть.