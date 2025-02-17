В РФ продают ВАЗ-2106 в состоянии "капсулы времени"

В ходе мониторинга классифайдов "Российская газета" нашла объявление о продаже в Москве вазовской "классики" в состоянии "капсулы времени". За идеальный ВАЗ-2106 владелец просит всего 275 тысяч рублей.

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Со слов хозяина, ВАЗ-2106 имеет пробег 11 тысяч км и оригинален на 98%, но не уточняется, что именно было заменено. Известно, что на кузове есть мелкие царапины, а техническое состояние - хорошее.

ВАЗ-2106 выпускался на АвтоВАЗе с 1976 по 2001 годы, также сборка осуществлялась на "ИжАвто", последняя "шестёрка" с конвейера завода сошла в 2006 году.

Ранее "РГ" рассказывала о продаже почти нового ВАЗ-2107 2011 года выпуска с пробегом 19 тысяч км.