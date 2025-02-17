Для самозанятых таксистов приготовили послабления
Самозанятым таксистам предложено дать послабления. Петербургский депутат Алексей Цивилёв выступил с инициативой отменить ограничения для самозанятых перевозчиков по месту регистрации. Нововведение, по мнению политика, позволит снизить дефицит водителей, в том числе из-за их возвращения из «серой» зоны. Соответствующие поправки уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Госдумы.
Депутат отметил, что водители, которые занимаются перевозкой пассажиров постоянно, оформляют свою деятельность юридически. Но если гражданин решает подработать время от времени, то его лицензия позволяет делать это только по месту регистрации.
Он подчеркнул, что подобный подход не позволяет, к примеру, таксисту из Ленинградской области работать на территории Санкт-Петербурга. Цивилёв считает, что физлица, которые занимаются перевозкой пассажиров законно и платят налоги, не должны быть ограничены, а при оформлении лицензии им нужно дать возможность указать, в каких регионах они планируют работать.
«Думаю, что, когда два года назад федеральные власти вводили ограничения, они исходили из бардака в этой сфере и стремления закрепить всех плательщиков налогов по своим регионам. Но если закон позволяет самозанятым вести любую другую деятельность в любом регионе, почему пассажирские перевозки должны быть исключением? К водителям общественного транспорта таких требований нет. Это приводит к тому, что водители, которые не могут получить лицензию, хотя хотели бы работать легально, уходят в серую зону», — пояснил политик.
По мнению депутатов, с подобными проблемами сталкиваются многие россияне. Как отметил член Общественной палаты Александр Холодов, граждане не могут заниматься перевозкой пассажиров даже в случае переезда в другой регион. В итоге многие россияне сознательно отказываются от оформления документов и работают через соцсети и мессенджеры. Из-за чего региональные бюджеты ежегодно недополучают миллиарды налогов.