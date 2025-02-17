Для самозанятых таксистов приготовили послабления

Самозанятым таксистам предложено дать послабления. Петербургский депутат Алексей Цивилёв выступил с инициативой отменить ограничения для самозанятых перевозчиков по месту регистрации. Нововведение, по мнению политика, позволит снизить дефицит водителей, в том числе из-за их возвращения из «серой» зоны. Соответствующие поправки уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Госдумы.

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Депутат отметил, что водители, которые занимаются перевозкой пассажиров постоянно, оформляют свою деятельность юридически. Но если гражданин решает подработать время от времени, то его лицензия позволяет делать это только по месту регистрации.

Он подчеркнул, что подобный подход не позволяет, к примеру, таксисту из Ленинградской области работать на территории Санкт-Петербурга. Цивилёв считает, что физлица, которые занимаются перевозкой пассажиров законно и платят налоги, не должны быть ограничены, а при оформлении лицензии им нужно дать возможность указать, в каких регионах они планируют работать.

« Д у м а ю , ч т о , к о г д а д в а г о д а н а з а д ф е д е р а л ь н ы е в л а с т и в в о д и л и о г р а н и ч е н и я , о н и и с х о д и л и и з б а р д а к а в э т о й с ф е р е и с т р е м л е н и я з а к р е п и т ь в с е х п л а т е л ь щ и к о в н а л о г о в п о с в о и м р е г и о н а м . Н о е с л и з а к о н п о з в о л я е т с а м о з а н я т ы м в е с т и л ю б у ю д р у г у ю д е я т е л ь н о с т ь в л ю б о м р е г и о н е , п о ч е м у п а с с а ж и р с к и е п е р е в о з к и д о л ж н ы б ы т ь и с к л ю ч е н и е м ? К в о д и т е л я м о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а т а к и х т р е б о в а н и й н е т . Э т о п р и в о д и т к т о м у , ч т о в о д и т е л и , к о т о р ы е н е м о г у т п о л у ч и т ь л и ц е н з и ю , х о т я х о т е л и б ы р а б о т а т ь л е г а л ь н о , у х о д я т в с е р у ю з о н у » , — п о я с н и л п о л и т и к .

По мнению депутатов, с подобными проблемами сталкиваются многие россияне. Как отметил член Общественной палаты Александр Холодов, граждане не могут заниматься перевозкой пассажиров даже в случае переезда в другой регион. В итоге многие россияне сознательно отказываются от оформления документов и работают через соцсети и мессенджеры. Из-за чего региональные бюджеты ежегодно недополучают миллиарды налогов.