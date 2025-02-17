В Белоруссии стартовали продажи седанов Chery Arrizo 6

Белорусским покупателям доступен лишь один вариант модели — с атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с. и клиноременным вариатором. Цены стартуют от 59 900 BYN, но на имеющиеся машины из первой партии действует специальное предложение — 58 400 BYN (1 650 000 рублей).

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Комплектация тоже одна — Comfort. В неё включены штатная медиасистема, виртуальные приборы, обогрев передних сидений, бесключевой допуск, обычный кондиционер, а также система стабилизации.

На выбор доступны шесть цветов: чёрный, белый, красный, синий, серый и стальной. Предполагается, что Chery Arrizo 6 выберут те, кто присматривал Lada Vesta или Belgee S50.

Как рассказал редакции Quto, один из белорусских дилеров марки Chery, в страну пришла большая партия таких машин, так как местный офис бренда уверен, что новинка будет пользоваться уверенным спросом.

Между тем, в Белоруссии дилеры Belgee и Lada начали «кредитную войну»: у обеих марок появились льготные кредиты.