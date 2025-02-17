В ОАЭ прошла премьера Cybertruck для апокалипсиса

На выставке IDEX 2025 в Абу-Даби был представлен самый экстремальный вариант Tesla Cybertruck — модель Invincible от компании Unplugged Performance. Этот модифицированный электрический пикап получил серьезные внедорожные улучшения: массивные стальные бампера, расширенные колесные арки, усиленную защиту днища и углеродные накладки. Издание SPEEDME.RU, присутствовавшее на мероприятии, узнало подробности об этой необычной доработке творения Илона Маска.

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Cybertruck уже известен как один из самых брутальных электропикапов, но версия Invincible выводит его внедорожные возможности на новый уровень. Компания Unplugged Performance оснастила автомобиль защитными панелями, экспедиционными аксессуарами и мощными светодиодными модулями. Благодаря внедорожной подвеске пикап стал выше, получил новые колесные диски с грязевой резиной и дополнительную защиту грузового отсека.

Для сравнения: стандартный Tesla Cybertruck в США стоит от 60000 долларов, а топовые версии могутдостигать 100 000. Он доступен в трех вариантах: с одним мотором и задним приводом (запас хода до 400 км, максимальная скорость 177 км/ч), с двумя моторами и полным приводом (до 480 км, 193 км/ч) и с тремя моторами и полным приводом (до 800 км, 209 км/ч).

Tesla Cybertruck Invincible — это не просто электропикап, а настоящая машина для апокалипсиса, сочетающая в себе футуристический дизайн, надежность и расширенные внедорожные характеристики.