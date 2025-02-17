В ОАЭ прошла премьера Cybertruck для апокалипсиса

В ОАЭ прошла премьера пикапа Tesla Cybertruck для апокалипсиса
На выставке IDEX 2025 в Абу-Даби был представлен самый экстремальный вариант Tesla Cybertruck — модель Invincible от компании Unplugged Performance. Этот модифицированный электрический пикап получил серьезные внедорожные улучшения: массивные стальные бампера, расширенные колесные арки, усиленную защиту днища и углеродные накладки. Издание SPEEDME.RU, присутствовавшее на мероприятии, узнало подробности об этой необычной доработке творения Илона Маска.
Cybertruck уже известен как один из самых брутальных электропикапов, но версия Invincible выводит его внедорожные возможности на новый уровень. Компания Unplugged Performance оснастила автомобиль защитными панелями, экспедиционными аксессуарами и мощными светодиодными модулями. Благодаря внедорожной подвеске пикап стал выше, получил новые колесные диски с грязевой резиной и дополнительную защиту грузового отсека.
Для сравнения: стандартный Tesla Cybertruck в США стоит от 60000 долларов, а топовые версии могутдостигать 100 000. Он доступен в трех вариантах: с одним мотором и задним приводом (запас хода до 400 км, максимальная скорость 177 км/ч), с двумя моторами и полным приводом (до 480 км, 193 км/ч) и с тремя моторами и полным приводом (до 800 км, 209 км/ч).
Tesla Cybertruck Invincible — это не просто электропикап, а настоящая машина для апокалипсиса, сочетающая в себе футуристический дизайн, надежность и расширенные внедорожные характеристики.