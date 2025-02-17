В РФ появились в продаже кроссоверы Honda WR-V

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda WR-V по цене от 1,8 млн рублей

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В России появились в продаже новые кроссоверы Honda WR-V стоимостью от 1 840 000 рублей.

За такую сумму продавец из Красноярского края продает из наличия новый праворульный автомобиль в максимальной комплектации Z+. У кроссовера комбинированная обивка салона, бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора, адаптивный круиз-контроль, передний и задний парктроники, климат-контроль, мультируль и другое.

Компания из Краснодара привезет праворульный Honda WR-V во Владивосток за 1 950 000 – 2 090 000 рублей в зависимости от комплектации. В самом Владивостоке аналогичные автомобили привозят минимум за 2 200 000 рублей, а в Белогорске и Благовещенске за такие машины из наличия просят минимум 2 720 000 и 2 755 000 рублей соответственно.

Под капотом всех российских Honda WR-V 1,5-литровый 121-сильный атмосферник, вариатор. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.