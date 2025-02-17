В РФ начнутся продажи утилитарного пикапа Sinotruk Bolden S6

В январе компания «Мотор-Плейс» сообщила о планах вывести на российский рынок новый пикап Sinotruk Bolden S7 в первой половине 2025 года. Однако, помимо стандартной «городской» версии, покупателям будет предложена и более утилитарная модель — Bolden S6.

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Bolden S6 отличается задней рессорной подвеской, что повышает его проходимость и делает более подходящим для эксплуатации в сложных условиях. Базовая версия оснащена механической коробкой передач и системой полного привода Part-time 4WD, но также будет доступна модификация с автоматически подключаемым полным приводом (Real-Time) и понижающей передачей.

Как и Bolden S7, модель S6 оснащена турбодизельным двигателем WP2H мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 410 Нм. Автомобиль будет предлагаться в нескольких комплектациях, различающихся габаритами. Короткобазная версия имеет снаряженную массу 2085 кг и размеры 5365 × 1895 × 1890 мм. Длиннобазная версия, в свою очередь, обладает массой 2135 кг и длиной 5645 мм. Всего предусмотрено 4 комплектации Bolden S6.

В салоне Bolden S6 использованы прочные и износостойкие материалы. В базовое оснащение входят мультимедийная система, двухзонный климат-контроль (для версий с автоматической коробкой передач) и подогрев передних сидений. Цены и полный список комплектаций Sinotruk Bolden S6 станут известны ближе к началу продаж, запланированному на первую половину 2025 года.