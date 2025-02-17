Стали известны две новые модели российского бренда Tenet

В модельном ряду Tenet кроме анонсированного кроссовера будут ещё две модели - тоже из сегмента SUV.

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Второй моделью бренда Tenet станет кроссовер с кодовым названием 3XT, пишет сайт "Китайские автомобили" со ссылкой на декларацию ЕАЭС. Предполагается, что в основе новинки лежит Chery Tiggo 4, вышедший на российский рынок в 2024 году.

Третья модель - кроссовер с индексом 31T, который, предположительно, будет ребрендинговым вариантом Chery Tiggo 8 Pro Max. На смену "оригиналу" весной придёт новый Tiggo 8.

Ранее Группа "АГР" анонсировала премьеру первой модели под новым брендом Tenet - в ней "РГ" распознала кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

Предполагаемая производственная площадка - бывший завод Volkswagen в Калужской области.