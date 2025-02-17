Sinotruk анонсировал пикап Bolder S6 для России

В РФ можно будет купить пикап Bolder S6. Китайский автогигант Sinotruk намерен расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт брутального пикапа Bolder S6. В нашей стране модель будет предложена с единственным двигателем, в четырёх комплектациях и в нескольких вариантах габаритов.

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В движение новинку будет приводить турбодизель мощностью 177 сил и 410 Нм крутящего момента, работающий в связке с механической или автоматической трансмиссией. Привод — полный.

Россиянам автомобиль будет предложен в нескольких вариантах размера. По умолчанию будет доступна короткобазная версия размером 5365 х 1895 х 1890 мм в длину, ширину и высоту, также покупатели смогут выбрать исполнение длиной 5645 мм. В первом случае снаряжённая масса составит 2085 кг, во втором — 2135 кг.

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Новинка будет оснащаться медиасистемой, двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений, а в отделке салона используются практичные и износостойкие материалы.

Все подробности о ценах и комплектациях Sinotruk Bolden S6 станут известны ближе к дате старта продаж, запланированной на первую половину 2025 года.

В конце января также сообщалось, что китайская компания Sinotruk анонсировала появление на российском рынке пикапа Bolden S7. Продажами модели станет заниматься фирма «Мотор-Плейс», а в дилерских центрах марки автомобиль появится в первой половине 2025 года.