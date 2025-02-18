Китайский автогигант хочет купить долю в «Светофоре»

Один из крупных автопроизводителей из КНР ведёт переговоры с петербургской IT-компанией ПАО «Светофор Групп», которая специализируется на теоретической онлайн-подготовке водителей.

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Работает школа по всей стране, а в основу курса легли собственные технические решения. Подробности о возможной сделке пока не раскрываются, но стоимость фирмы составляет, по оценкам её владельца», от 1,5 до 2 млрд рублей.

О каком именно бренде идёт речь, пока не уточняется. Однако в «Светофоре» отметили, что это машины марки «широко представлены на российском рынке и занимают лидирующие позиции по объёмам продаж».

По предварительным данным, единовременно услугами российской компании пользуются порядка 120 тысяч россиян. И в случае заключения сделки китайцы смогут знакомить будущих водителей со своими автомобилями ещё на этапе обучения, и таким образом экономить на рекламе. Каким образом это будет происходить, пока неизвестно. Не исключено, что бренд будет предоставлять машины для практического курса.

На сегодняшний день «Светофор» имеет очные автошколы в Москве, Ленинградской области и Нижнем Новгороде. В других регионах обучение проводится удалённо, после чего ученик передаётся одной из местных школ для прохождения практического курса. Отмечается, что сегодня воспользоваться услугами фирмы могут граждане из 400 населённых пунктов России.

В начале февраля сообщалось, что в министерстве просвещения России намерены впервые прописать правила удалённого прохождения теоретического курса для будущих водителей. Отмечается, что в будущем появятся особые цифровые образовательные сервисы, которыми смогут пользоваться не только автошколы, но и другие участники рынка. Например, автопарки.