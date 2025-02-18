В России подешевели кроссоверы Jetour

Кроссоверы Jetour X70 и X70 Plus стали доступнее для россиян. Принадлежащая Chery марка Jetour ввела новые прямые скидки, доходящие до 300 тысяч рублей. Это обнаружил портал Quto в ходе регулярного мониторинга прайс-листов российского авторынка. Начальная цена X70 опустилась до 2 549 000 рублей, а X70 Plus — до 2 699 900.

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Jetour X70 предлагают с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм крутящего момента). Пару мотору составляет шестидиапазонный преселективный «робот»; привод передний.

Более свежая версия X70 с приставкой Plus с агрегатом 1.6 мощностью 190 сил формально стоит 2 999 900 рублей, но еще несколько месяцев назад на кроссовер начали давать скидку в 200 тысяч. Сейчас прямая выгода выросла до 300 тысяч. То есть с дисконтом кроссовер в «базе» оценивается в 2 699 900 рублей.

Дополнительные выгоды предлагают при сдаче машины в трейд-ин и оформлении кредита: цена X70 Plus снизится до 2 279 900 рублей.

За первую половину февраля стоимость автомобилей в России успели изменить пять марок. Не у всех они подорожали: Haval и Exeed снизили цены, Geely, Belgee и Knewstar ввели новые скидки, а Xcite запустил спецакции по кредитованию.