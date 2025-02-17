Стало известно, когда начнутся продажи гиперкара Xiaomi SU7 Ultra

Китайская компания Xiaomi представила публике свой электроседан Xiaomi SU7 Ultra в редком окрасе -"космический серый". Как заявляет пресс-служба компании, начало продаж новинки стартует в конце февраля.

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Автомобиль в этом исполнении отличается золотыми эмблемами, желтыми тормозными суппортами, черными колесными дисками и крышей из углеволокна. По заверению Xiaomi, вариант окраски "космический серебристый" имеет специфический цвет, который отличается светлым оттенком, но при этом выглядит изысканно и подчеркивает футуристический внешний вид и элегантный дизайн гиперкара.

Согласно предыдущим сообщениям компании, Xiaomi открыла приём предварительных заказов на SU7 Ultra еще 29 октября 2024 года. Цена предзаказа была установлена на уровне 814 900 юаней (около 10 миллионов рублей) c депозитом в размере 10 000 юаней.

Ранее "РГ" сообщила о том, что компания Xiaomi представил свой первый кроссовер.