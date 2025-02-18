С молотка продадут редкий рестомод Subaru Impreza WRX

Речь идет о редком Prodrive P25 с запланированным тиражом всего 25 экземпляров. Он построен специалистом по гоночной технике компанией Prodrive и оснащен «оппозитником» 2.5 мощностью более 400 лошадиных сил.

© Motor.ru

На аукционе Bonhams начались торги за один из самых редких лотов — рестомод Prodrive P25. Сейчас максимальная ставка составляет 260 тысяч фунтов стерлингов, хотя аукционеры рассчитывают получить вдвое больше. В основе P25 лежит усиленный стальной монокок Subaru Impreza WRX. Кузов практически полностью сделан из углепластика, под капотом — модернизированный субаровский «оппозитник» 2.5, развивающий 405 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

Агрегат работает в паре с шестиступенчатой полуавтоматической «секвенталккой». Привод, разумеется, полный, с межколесными дифференциалами повышенного трения и активным межосевым. Рестомод оснащен тормозами AP Racing c шестипоршневыми суппортами спереди и лонч-контролем как у раллийных машин, обеспечивающим разгон до «сотни» за 3,5 секунды.

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

Экземпляр Bonhams — единственный P25 в цвете Solar Silver. Пробег автомобиля составляет 306 километров. К нему прилагается фирменный чехол и полукаркас безопасности, который устанавливается на место заднего дивана. Также в комплектацию входят облегченные композитные кресла. Новым такой рестомод стоит 460 000 фунтов стерлингов.