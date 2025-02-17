Росавтодор намерен улучшить дороги в России

Росавтодор заявил о планах сделать дороги в РФ лучше. До конца десятилетия не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс на территории России будут приведены в нормативное состояние. По словам главы Федерального дорожного агентства Романа Новикова, такие требования содержатся в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Об этом Quto.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что уже сегодня необходимо определиться с планами по развитию дорог не только до 2030, но и до 2036 года, так как «создание умной, экологичной и интегрированной транспортной системы, соответствующей мировым стандартам, невозможно без планомерного развития сети автодорог».

В нынешних же условиях роста популярности внутреннего туризма одной из приоритетных задач является ремонт федеральных магистралей, которые ведут к популярным туристическим местам.

Также Новиков отметил, что на российских трассах продолжится работа по созданию многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). По его словам, в этом направлении уже сегодня достигнуты успехи, и количество объектов позволяет «обеспечить необходимый спектр сервисных предложений для пользователей автодорог».

Помимо этого, в России будут активнее внедряться технологии искусственного интеллекта.

« И с к у с с т в е н н ы й и н т е л л е к т — э т о н е п р о с т о т е х н о л о г и я б у д у щ е г о , а у ж е р е а л ь н о с т ь с е г о д н я ш н е г о д н я . В ч а с т н о с т и , с о з д а ё т с я б е с п и л о т н ы й т р а н с п о р т , а т а к ж е р а з р а б а т ы в а ю т с я и в н е д р я ю т с я т е х н о л о г и и , п о з в о л я ю щ и е у п р а в л я т ь т а к и м т р а н с п о р т о м . С р е д и о ж и д а е м ы х э ф ф е к т о в — с н и ж е н и е а в а р и й н о с т и и с м е р т н о с т и в р е з у л ь т а т е Д Т П » , — п о я с н и л г л а в а «Сбера» Герман Греф.

Ранее в МВД пояснили, что до конца десятилетия ежегодно на дорогах будет появляться по 300-400 новых дорожных камер.