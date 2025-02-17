Росавтодор намерен улучшить дороги в России

Росавтодор заявил о планах сделать дороги в РФ лучше. До конца десятилетия не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс на территории России будут приведены в нормативное состояние. По словам главы Федерального дорожного агентства Романа Новикова, такие требования содержатся в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Об этом Quto.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что уже сегодня необходимо определиться с планами по развитию дорог не только до 2030, но и до 2036 года, так как «создание умной, экологичной и интегрированной транспортной системы, соответствующей мировым стандартам, невозможно без планомерного развития сети автодорог».
В нынешних же условиях роста популярности внутреннего туризма одной из приоритетных задач является ремонт федеральных магистралей, которые ведут к популярным туристическим местам.
Также Новиков отметил, что на российских трассах продолжится работа по созданию многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). По его словам, в этом направлении уже сегодня достигнуты успехи, и количество объектов позволяет «обеспечить необходимый спектр сервисных предложений для пользователей автодорог».
Помимо этого, в России будут активнее внедряться технологии искусственного интеллекта.
«Искусственный интеллект — это не просто технология будущего, а уже реальность сегодняшнего дня. В частности, создаётся беспилотный транспорт, а также разрабатываются и внедряются технологии, позволяющие управлять таким транспортом. Среди ожидаемых эффектов — снижение аварийности и смертности в результате ДТП», — пояснил глава «Сбера» Герман Греф.
Ранее в МВД пояснили, что до конца десятилетия ежегодно на дорогах будет появляться по 300-400 новых дорожных камер.