Kaiyi представит в РФ два обновленных кроссовера

Китайский автомобильный бренд Kaiyi, автомобили которого собираются на калининградском «Автоторе» анонсировал на 2025 год минимум два обновления модельного ряда. Об этом сообщается в релизе Kaiyi, поступившем в «Газету.Ru».

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« В 2 0 2 5 г о д у ш т а б - к в а р т и р а K a i y i A u t o п л а н и р у е т в ы в е с т и н а р о с с и й с к и й р ы н о к м и н и м у м д в е н о в и н к и , о д н о й и з к о т о р ы х я в л я е т с я п о л н о п р и в о д н а я в е р с и я ф л а г м а н с к о г о к р о с с о в е р а K a i y i X 7 . Э т о н о в о е п о к о л е н и е к р о с с о в е р а , к о т о р ы й б ы л в п е р в ы е п р е д с т а в л е н в Р о с с и и в н а ч а л е 2 0 2 4 г о д а » , — о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и K a i y i .

Обновленный кроссовер получит функцию голосового управления, а также возможность подключения смартфона через Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, у машины будет доработана подвеска и появится два новых варианта оформления салона.

Начало продаж полноприводного X7 Kunlun запланировано на третий квартал. Тогда же в Россию обещают привезти кроссовер X3 Pro с новым дизайном передней части кузова. Кроме того, Kaiyi изучает возможность вывода на российский рынок гибридной модификации X7.

Ранее стало известно, какие модели Chery скроются под маскировочным брендом Tenet.