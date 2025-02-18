На свалке в Чехии нашли Audi RS Q e-tron, принимавший участие в «Дакаре»

Незаконный мусорный полигон находится рядом с городом Йиржиков на северо-западе страны. Местные журналисты сообщили, что на территории свалки находится огромное количество промышленного мусора, который представляет угрозу для экологии. Власти Чехии начали расследование, которое может обернуться многомилионными штрафами для немецкого автопроизводителя.

© Motor.ru

Проект электрического багги для ралли «Дакар» компания Audi свернула еще в прошлом году, после чего решила утилизировать существовавшие прототипы машин. На свалке в Чехии нашли элементы шасси с бортовым номером «224». Данный электробагги пилотировал спортсмен Маттиас Экстрём, который занял девятое место в гонке.

Помимо останков электрокара, на полигоне находятся примерно 230 тонн промышленных отходов, среди которых детали других автомобилей, аккумуляторы и платы, а также элементы ветрогенераторов и стекловолокно. Мэр города заявил, что данные отходы представляют серьезную опасность для экологии региона.

Согласно данным расследования, опасный мусор под видом обычного пластика привезла на полигон немецкая компания Roth International. Представители Audi подтвердили, что сотрудничают с данной фирмой. В частности, специалистам поручали утилизировать прототипы электрических багги. Производитель из Ингольштадта начал собственное расследование, которое может привести к многомилионным штрафам для всех организаторов несанкционированной свалки.

В начале февраля в Англии обнаружили свалку электрокроссоверов Jaguar. Около двух десятков моделей ожидали утилизации из-за опасных батарей.