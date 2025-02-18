В Белоруссии Lada Aura можно купить дешевле

В базовой версии новинка стоит 74 500 белорусских рублей — это 2 105 000 российских (по текущему курсу). Для сравнения, в РФ аналогичная машина предлагается дилерами минимум за 2 599 000. То есть разница, как выяснила редакция Quto, составляет почти полмиллиона.

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Напомним, что Aura представляет собой удлинённую «Весту»: колесная база растянута на 245 мм (до 2885 мм), так что габаритная длина выросла до 4690 мм. При этом новая модель отличается более широкими задними дверьми, усиленной шумоизоляцией и перенастроенной подвеской.

В базовой версии Premier заявлены четыре подушки безопасности, система стабилизации движения, контроль слепых зон, простой кондиционер, датчики парковки и камера заднего вида.

Сиденья имеют комбинированную обивку сидений (ткань и кожзам), а медиасистема — семидюймовый экран. Продолжают список обогревы передних сидений, подушки заднего дивана, руля и лобового стекла.

Между тем, в Белоруссии стартовали продажи седанов Chery Arrizo 6 за 1 650 000 рублей. Эта модель крупнее, чем Lada Vesta: её длина — 4644, ширина — 1814, а высота — 1493 мм.