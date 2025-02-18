Раскрыто, сколько денег потратил «Автотор» на модернизацию завода

По итогам прошлого года калининградский автозавод в рамках выполнения подписанного с Минпромторгом специального инвестиционного контракта (СПИК) вложил в модернизацию сборочной площадки и строительство новых заводов более 7 млрд рублей.

© Quto.ru

На предприятии сообщили, что благодаря инвестициям удалось модернизировать окрасочный цех, увеличив его мощности с 40 до 75 тысяч кузовов в год. В ближайшее время будет построен ещё один цех с мощностью до 100 тысяч кузовов.

Помимо этого, в ближайшее время будет запущена новая роботизированная линия сварки, завершилось возведение цеха логистики и комплектации на 60 тысяч «квадратов».

Сам специнвестконтракт был подписан в 2019 году. Он предполагает инвестиции в производство и углубление локализации производства на сумму более 70 млрд рублей до 2033 года, а производитель взамен получит льготы, субсидии и компенсацию утильсбора. Уточняется, что с момента заключения СПИКа по конец 2024 года объём вложений превысил 20 млрд рублей.

В 2021-ом предприятие подписало дополнительный СПИК на 20 млрд рублей, который предполагал создание производства электрокаров и их компонентов на базе «Автотора». В рамках выполнения обязательств на предприятии в 2024 году был запущен выпуск электромоторов, в 2025-ом планируется запустить сборку электронных систем управления и компактных электромобилей.