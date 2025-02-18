GAC показал обновленный минивэн М8

Китайский автопроизводитель GAC выведет на рынок минивэн Trumpchi M8 с системой интеллектуального вождения и беспилотной парковки, разработанной совместно с технологическим гигантом Huawei. Об этом сообщает Autohome.

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« В н у т р е н н я я ч а с т ь т р а п е ц и е в и д н о й р е ш е т к и з а м е н е н а н а м а т р и ч н ы й т р е х м е р н ы й х р о м и р о в а н н ы й д е к о р . В т о ж е в р е м я н а к р ы ш е н о в о г о а в т о м о б и л я п о я в и л о с ь л а з е р н о е р а д а р н о е у с т р о й с т в о » , — п е р е ч и с л я ю т с я в п у б л и к а ц и и о т л и ч и я н о в о й в е р с и и м и н и в э н а .

Автомобиль получит подзаряжаемую гибридную силовую установку с бензиновым турбомотором 2.0. Ее суммарная мощность — 373 л.с., до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 8,8 с. При полностью заряженной батарее гибрид проезжает на электротяге до 136 км. Также М8 получил колесные диски с новым дизайном.

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