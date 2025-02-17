Ремонт автомобилей Lada и Renault в России подорожал на треть

Средний чек на ремонт автомобилей Renault и Lada в России вырос на 31 процент за год. Статистикой с изданием «Газета.Ru» поделился руководитель отдела сопровождения дилеров Lecar Service Роман Шматко. Кроме того, специалист сообщил, что в стране выросло количество машинозаездов, что привело к существенному увеличению выручки компании.

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Самыми обслуживаемыми брендами по итогам года стали Renault и Lada. Средний чек за ремонт автомобилей этих марок увеличился на 31 процент. Кроме того, в компании Lecar чаще всего обслуживались машины Chevrolet, Nissan и Opel. Шматко заявил, что практически по каждому дилеру рост количества машинозаездов составил 40 процентов. По выручке – 80 процентов.

К началу нынешнего года сеть фирмы охватывает более 300 авторизованных сервис-центров Lada в 182 городах страны, а также 128 дилеров Renault в 73 городах.

Ранее в России прогнозировали резкий рост стоимости ремонта машин. Эксперты считают, что в 2025 году изменение цен на запчасти и услуги специалистов приведут к подорожанию ремонтных работ на уровне 25 процентов.