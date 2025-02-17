В Эмиратах делегацию России встретил белый Aurus с арабскими номерами. Агентство «РИА Новости» поделилось видеороликом передвижения первого вице-премьера Дениса Мантурова в Абу-Даби. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выделили для российской делегации необычный транспорт: гостей встречал лимузин Aurus Senat с 500-миллиметровой вставкой в цвете слоновой кости, а сопровождал броневик американский внедорожник GMC Yukon.

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Белый Aurus — нерядовое для России сочетание, но в ОАЭ этот цвет пользуется популярностью. Любопытно, что лимузин с Ближнего Востока оснащён синими спецсигналами, забронирован, но не тонирован. Не исключено, что в объектив попал Aurus арабской сборки: производство за рубежом запущено в ноябре 2023 года, тест-драйвы начались прошлой осенью, но подробностей немного.

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По конфигурации и интерьеру гостевой Aurus Senat из Абу-Даби практически повторяет броневик президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Внешние отличия из области нюансов: оформление флагштоков, дизайн дисков, расположение спецсигналов и конечно цвет. В ОАЭ российская делегация прибыла для участия в выставке оборонной промышленности IDEX-2025.

На минувшей неделе гамма автомобилей Aurus пополнилась новой спецверсией: кроссовер Komendant превратили в бронированный лимузин. Доработкой занимается нижегородское ателье RIDA, тогда как обычные защищенные «Коменданты» выпускают штучно на мощностях столичного НАМИ.