В РФ продают Hyundai Sonata 2022 года без пробега

Продолжая изучение предложений на классифайдах, "РГ" нашла объявление о продаже Hyundai Sonata 2022 года в новом состоянии, без пробега по России, южнокорейской сборки.

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Последний момент для кого-то может стать весомым аргументом, так как новые "Сонаты", как правило, сейчас завозят из Казахстана, где их и производят.

Авто в объявлении новый - салон в заводских плёнках, и представлен в максимальной комплектации Prestige. Дополнительно установлены защитная сетка радиатора, дефлекторы боковых стекол, коврики в салоне и багажном отсеке. Hyundai Sonata оснащён атмосферным двигателем 2.5 MPI и автоматической коробкой передач.

Цена - 3 850 000 рублей. Для сравнения, за новую "Сонату" 2024 года в плюс-минус аналогичной комплектации и с таким же силовым агрегатом просят почти на миллион больше, версия с 250-сильным мотором и исполнении N Line стоит в среднем 5,3 млн рублей, причём сборка будет китайской.