Новый Volkswagen Tera сфотографировали во время тестов

В марте состоится премьера нового бюджетного кроссовера Volkswagen Tera, который компания пока показывала лишь на тизерах. "Шпионам" удалось сфотографировать новинку в живой природе и почти без камуфляжа. Снимки публикует сайт Carscoops.

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Ранее стало известно, что Volkswagen Tera создан на платформе Polo и компактнее T-Cross и Nivus. Колёсная база новинки, такая же, как у "донора", и составляет 2566 мм.

Основным двигателем для Tera станет литровый TSI, который будет работать как на бензине, так и на этаноле. Примерная мощность - 116 л.с. Коробки передач традиционные для авто VW такого сегмента: 6-ступенчатые МКИ и гидроавтомат. Привод - передний.

Дебют Volkswagen Tera состоится в Бразилии в день начала Карнавала - 2 марта. Выход на рынок же запланирован на вторую половину текущего года. Ожидаемая цена Volkswagen Tera - 107-110 тысяч реалов (1,71-1,76 млн рублей).