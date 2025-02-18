Машины водителей-должников могут продать с аукциона

Автомобили москвичей могут продать с аукциона из-за неоплаченных штрафов. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

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« П о л у ч и л и ш т р а ф з а н е п р а в и л ь н у ю п а р к о в к у ? Н е з а т я г и в а й т е с о п л а т о й . Э т о п о м о ж е т и з б е ж а т ь н е п р и я т н о с т е й , с к о т о р ы м и с т о л к н у л и с ь в л а д е л ь ц ы э т и х а в т о . О н и н а р у ш а л и п р а в и л а п а р к о в к и и н е о п л а ч и в а л и ш т р а ф ы в т е ч е н и е 6 0 д н е й . О б щ а я з а д о л ж е н н о с т ь с о с т а в и л а 2 4 6 т ы с . р у б л е й » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Отмечается, что ФССП арестовала авто за долги, после чего отправила их на спецстоянку. В Дептрансе предупредили, что в случае отказа оплатить штраф, судебные приставы могут продать машину с аукциона в счет погашения долга.

До этого сообщалось, что в Москве автомобили марки BMW без номеров чаще других отправляли на спецстоянки для проверки полицией в 2024 году.

« В с е г о з а п р о ш л ы й г о д 3 0 3 7 м а ш и н б е з н о м е р о в п е р е м е с т и л и э в а к у а т о р ы « М о с к о в с к о г о п а р к и н г а » п о р е ш е н и ю А н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й к о м и с с и и . П о ч т и 1 0 % и з н и х б ы л и м а р к и BMW», — заявил столичный Дептранс.

Ранее транспортный коллапс парализовал Можайское шоссе.