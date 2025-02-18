В РФ стали чаще сдавать на права с первого раза

Россияне стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза. В России доля учеников автошкол, которые успешно прошли практическую часть экзамена Госавтоинспекции «в городе», увеличилась. Если в 2023 году тест с первого раза сдавали 12,1%, то по итогам 2024-го она выросла до 13,8%. Однако эксперты отмечают, что качество подготовки будущих водителей не изменилось.

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По мнению экспертов, положительная динамика связана не с повышением качества подготовки будущих водителей, а с новыми, более мягкими требованиями. Новый регламент МВД, вступивший в силу с 1 апреля прошлого года, позволяет выпускникам автошкол совершать больше ошибок. При этом в случае трёх неудачных попыток им придётся ждать пересдачи полгода.

« В э т о м д о к у м е н т е , н а п о м н и м , п р а в и л а с д а ч и б ы л и с м я г ч е н ы . В ч а с т н о с т и , с п я т и д о с е м и б ы л о у в е л и ч е н о п р е д е л ь н о е ч и с л о ш т р а ф н ы х б а л л о в , к о т о р ы е э к з а м е н а т о р н а ч и с л я е т в с л у ч а е р а з л и ч н ы х п р о м а х о в и о ш и б о к ( п р и д о с т и ж е н и и л и м и т а в б а л л а х э к з а м е н п р е к р а щ а е т с я ) . Э т и м ж е д о к у м е н т о м п о л и ц и я у в е л и ч и л а с о д н о г о д о ш е с т и - д е в я т и м е с я ц е в с р о к п е р е с д а ч и э к з а м е н а в с л у ч а я х , е с л и к а н д и д а т т р и ж д ы з а в а л и л т е с т п о в о ж д е н и ю » , — п о я с н и л а п р е з и д е н т М е ж р е г и о н а л ь н о й а с с о ц и а ц и и а в т о ш к о л Татьяна Шутылёва.

Всего в 2024 году водительские удостоверения получили 1,34 млн россиян — это на 2% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными у граждан категориями оказались В (легковые автомобили, на которые было выдано более 1 млн документов), а также С (грузовики, 123 тыс. прав) и А (мотоциклы, 83,4 тысячи прав).

Также эксперты отмечают, что всё чаще россияне приходят в мотошколы за получением удостоверения для вождения мотоцикла. Только в прошлом году прав на двухколёсную технику было выдано на 11% больше, на лёгкие байки с объёмом двигателя до 125 «кубов» (А1) — на 36%. Помимо этого, выросло количество выданных документов категории CE (грузовики с прицепом), а вот спрос на D (автобусы), наоборот, сократился на 10%.