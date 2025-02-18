В РФ стали чаще сдавать на права с первого раза

Россияне стали чаще сдавать на права с первого раза
Россияне стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза. В России доля учеников автошкол, которые успешно прошли практическую часть экзамена Госавтоинспекции «в городе», увеличилась. Если в 2023 году тест с первого раза сдавали 12,1%, то по итогам 2024-го она выросла до 13,8%. Однако эксперты отмечают, что качество подготовки будущих водителей не изменилось.
По мнению экспертов, положительная динамика связана не с повышением качества подготовки будущих водителей, а с новыми, более мягкими требованиями. Новый регламент МВД, вступивший в силу с 1 апреля прошлого года, позволяет выпускникам автошкол совершать больше ошибок. При этом в случае трёх неудачных попыток им придётся ждать пересдачи полгода.
«В этом документе, напомним, правила сдачи были смягчены. В частности, с пяти до семи было увеличено предельное число штрафных баллов, которые экзаменатор начисляет в случае различных промахов и ошибок (при достижении лимита в баллах экзамен прекращается). Этим же документом полиция увеличила с одного до шести-девяти месяцев срок пересдачи экзамена в случаях, если кандидат трижды завалил тест по вождению», — пояснила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылёва.
Всего в 2024 году водительские удостоверения получили 1,34 млн россиян — это на 2% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными у граждан категориями оказались В (легковые автомобили, на которые было выдано более 1 млн документов), а также С (грузовики, 123 тыс. прав) и А (мотоциклы, 83,4 тысячи прав).
Также эксперты отмечают, что всё чаще россияне приходят в мотошколы за получением удостоверения для вождения мотоцикла. Только в прошлом году прав на двухколёсную технику было выдано на 11% больше, на лёгкие байки с объёмом двигателя до 125 «кубов» (А1) — на 36%. Помимо этого, выросло количество выданных документов категории CE (грузовики с прицепом), а вот спрос на D (автобусы), наоборот, сократился на 10%.