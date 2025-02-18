Volvo обновила кроссовер XC60

Компания Volvo представила обновленный XC60. Кроссовер получил решетку радиатора в стиле рестайлингового XC90, колеса нового дизайна, расширил палитру красок кузова. В салоне появилась новая медиасистема с улучшенной графикой и быстродействием.

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Обновление Volvo XC60 в целом прошло по тому же сценарию, что и XC90. Решетка радиатора получила узор из диагональных прутьев, фонари — лёгкую тонировку. Появились колеса нового дизайна и цвета: синий Forest Lake, серебристый Aurora Silver и предложенный впервые бордовый Mulberry Red. В салоне изменена форма подстаканников, улучшена беспроводная зарядка и добавлены новые премиальные отделочные материалы. Это в том числе стеганый текстиль Nordico собственной разработки Volvo и темно-синяя ткань саржевого плетения.

© Volvo

© Volvo

© Volvo

Другое новшество XC60 — дисплей мультимедийной системы диагональю 11,2 дюйма с увеличенной на 21 процент плотностью пикселей, как на XC90. Мультимедиа работает на чипе Qualcomm Snapdragon, поддерживает сервисы Google и обновления «по воздуху». Всё должно работать в несколько раз плавнее и быстрее, что в сочетании с обновленным интерфейсом позволит улучить так называемый пользовательский опыт.

© Volvo

© Volvo

© Volvo

Для кроссовера доступна пневмоподвеска, ламинированные стекла, ограждающие водителя и пассажиров от аэродинамических шумов, система очистки воздуха и аудиосистема Bowers & Wilkins High Fidelity с новым дизайном сеточек динамиков. Набор модификаций остался прежним: это умеренные гибриды B5/B6, а также PHEV-версии T6 и T8. Все идут с двухлитровым «турбомотором», восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. Самый мощный XC60 — T8 AWD — тратит на разгон до «сотни» 4,9 секунды.