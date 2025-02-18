В РФ продают ЗАЗ "Таврия" 1994 года практически без пробега

"Российской газете" удалось обнаружить в продаже ЗАЗ "Таврия" 1994 года практически без пробега. Автомобиль можно рассматривать в качестве альтернативы "Оке", с оглядкой на которую "Таврия" в своё время и создавалась.

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Машина - "капсула времени" с пробегом 3,7 тысячи км. Владелец заявляет, что все технические жидкости заменены, установлен новый аккумулятор, очень редкие литые колёсные диски, центральный замок, магнитола. Вместе с автомобилем - комплект новой зимней резины.

Судя по фото, кузов и подкапотное пространство находятся в идеальном состоянии, снимок салона только один, на нём запечатлена приборка и показания одометра. Из нештатного - распорка передних стоек.

Габариты ЗАЗ "Таврия": 3708 х 1554 х 1410 мм, колёсная база - 2320 мм. Таким образом, запорожская малолитражка просторнее "Оки": 3200 х 1420 х 1400 мм, база - 2180 мм. Один из главных недостатков последней, особенно в зимний период эксплуатации, является малая ширина колеи: передняя - 1210/1232 мм, задняя - 1200/1220 мм. У "Таврии" эти параметры чуть больше - 1314 мм и 1290 мм, что сопоставимо с тем же Daewoo Matiz.

Под капотом трёхдверки ЗАЗ установлен атмосферный мотор 1.1 литра мощностью 51 л.с. и МКП, привод - передний.

Цена знаковой модели советского автопрома, выпускавшейся с 1987 по 2007 годы, - 380 000 рублей. Для сравнения, за "Оку" 2004 года без пробега продавец просит 550 тысяч рублей.