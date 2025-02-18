В России стартовали продажи внедорожников Rox 01

Стоимость модели начинается от 9 169 000 рублей, включая НДС. Приобретение автомобиля через официального дилера особенно выгодно для корпоративных покупателей: при оформлении лизинга возможен возврат НДС.

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В 7-местном исполнении и в комплектации Family edition новинка будет стоить 9 169 000 рублей, а с пакетом Black Edition, куда входит чёрный декор, цена составит 9 229 000.

За 6-местное исполнение Business lounge edition решено просить 9 379 000 рублей (с «чёрным пакетом» — 9 449 000). Важным достоинством «официальных» машин является 5-летняя гарантия.

Машина оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входят электромоторы суммарной отдачей 476 лошадиных сил, а также 1,5-литровый бензиновый двигатель.

Задача ДВС — вращать генератор, подзаряжая батарею ёмкостью 56 кВт∙ч. При полностью заряженном аккумуляторе вездеход способен проехать до 235 км, а общий запас хода достигает 1338 км.

Модель 01 имеет солидные габариты: длина — 5050 мм (с учётом кофра запасного колеса 5295 мм), ширина — 1980 мм, высота — 1869 мм. Салон, как уже сказано, может быть 6- и 7-местным.

Марка Rox Motor — это проект холдинга Beijing Roborock Technology, который больше всего ивестен своими пылесосами. В России продвижением бренда заниимается компания Sinomach.

Между тем, Sinomach может официально вывести на российский рынок марку Xiaomi. Сейчас электрокары от «поднебесного» техногиганта продаются только по «серому» каналу параллельного импорта.