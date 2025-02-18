АвтоВАЗ рассказал, что дарить автомобилистам на праздники

На Волжском автозаводе считают, что когда у человека всё есть, выбор полезного и стоящего подарка превращается в настоящую головоломку. Особенно тема актуальна в преддверии предстоящих праздников, так что на предприятии составили перечень презентов, которые оценит практически любой водитель.

АвтоВАЗ посоветовал подарки для автомобилистов
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На заводе уверены, что набор хороших инструментов всегда порадует тех, кто «хотя бы изредка крутит гайки».

«Качественный набор способен пройти со своим владельцем через года, сквозь череду сменяемых машин, велосипедов и газонокосилок», подчеркнули на «АвтоВАЗе».

Помимо этого, автомобилисты оценят диагностический сканер — это устройство, которое подключается к специальному разъёму и позволяет считать неисправности при помощи мобильного приложения для смартфона.

Во время ежедневных поездок полезными окажутся автомобильный пылесос и термокружка, новые коврики и ароматизатор в салон, видеорегистратор. Летними жаркими днями полезно иметь в багажнике сумку-холодильник.

«Именное портмоне для автодокументов. Вещь нужная хотя бы потому, что имеет свойство изнашиваться. Второй вариант брелок для поиска автомобильных ключей. Послали вызов через смартфон и брелок с ключами, заваленный кучей вещей или оставленный в кармане куртки, запищал. Просто спасение для забывчивых», заключили на заводе.

Ну а самого водителя «прокачать» помогут курсы контраварийного вождения.

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