АвтоВАЗ посоветовал подарки для автомобилистов

АвтоВАЗ рассказал, что дарить автомобилистам на праздники
На Волжском автозаводе считают, что когда у человека всё есть, выбор полезного и стоящего подарка превращается в настоящую головоломку. Особенно тема актуальна в преддверии предстоящих праздников, так что на предприятии составили перечень презентов, которые оценит практически любой водитель.
На заводе уверены, что набор хороших инструментов всегда порадует тех, кто «хотя бы изредка крутит гайки».
«Качественный набор способен пройти со своим владельцем через года, сквозь череду сменяемых машин, велосипедов и газонокосилок», — подчеркнули на «АвтоВАЗе».
Помимо этого, автомобилисты оценят диагностический сканер — это устройство, которое подключается к специальному разъёму и позволяет считать неисправности при помощи мобильного приложения для смартфона.
Во время ежедневных поездок полезными окажутся автомобильный пылесос и термокружка, новые коврики и ароматизатор в салон, видеорегистратор. Летними жаркими днями полезно иметь в багажнике сумку-холодильник.
«Именное портмоне для автодокументов. Вещь нужная хотя бы потому, что имеет свойство изнашиваться. Второй вариант — брелок для поиска автомобильных ключей. Послали вызов через смартфон — и брелок с ключами, заваленный кучей вещей или оставленный в кармане куртки, запищал. Просто спасение для забывчивых», — заключили на заводе.
Ну а самого водителя «прокачать» помогут курсы контраварийного вождения.