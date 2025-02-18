АвтоВАЗ посоветовал подарки для автомобилистов

На Волжском автозаводе считают, что когда у человека всё есть, выбор полезного и стоящего подарка превращается в настоящую головоломку. Особенно тема актуальна в преддверии предстоящих праздников, так что на предприятии составили перечень презентов, которые оценит практически любой водитель.

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На заводе уверены, что набор хороших инструментов всегда порадует тех, кто «хотя бы изредка крутит гайки».

« К а ч е с т в е н н ы й н а б о р с п о с о б е н п р о й т и с о с в о и м в л а д е л ь ц е м ч е р е з г о д а , с к в о з ь ч е р е д у с м е н я е м ы х м а ш и н , в е л о с и п е д о в и г а з о н о к о с и л о к » , — п о д ч е р к н у л и н а «АвтоВАЗе».

Помимо этого, автомобилисты оценят диагностический сканер — это устройство, которое подключается к специальному разъёму и позволяет считать неисправности при помощи мобильного приложения для смартфона.

Во время ежедневных поездок полезными окажутся автомобильный пылесос и термокружка, новые коврики и ароматизатор в салон, видеорегистратор. Летними жаркими днями полезно иметь в багажнике сумку-холодильник.

« И м е н н о е п о р т м о н е д л я а в т о д о к у м е н т о в . В е щ ь н у ж н а я х о т я б ы п о т о м у , ч т о и м е е т с в о й с т в о и з н а ш и в а т ь с я . В т о р о й в а р и а н т — б р е л о к д л я п о и с к а а в т о м о б и л ь н ы х к л ю ч е й . П о с л а л и в ы з о в ч е р е з с м а р т ф о н — и б р е л о к с к л ю ч а м и , з а в а л е н н ы й к у ч е й в е щ е й и л и о с т а в л е н н ы й в к а р м а н е к у р т к и , з а п и щ а л . П р о с т о с п а с е н и е д л я з а б ы в ч и в ы х » , — з а к л ю ч и л и н а з а в о д е .

Ну а самого водителя «прокачать» помогут курсы контраварийного вождения.