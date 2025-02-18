Haval объяснил, зачем проводит «холодные» тесты своих моделей

Общая продолжительность испытаний — три месяца (с декабря 2024 по февраль 2025 года). Маршрут протяженностью 30 000 км включает городские улицы, загородные трассы и горные участки, пролегающие через Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Сургут и Нижний Новгород. Тестовой группой было разработано более 470 сценариев поведения автомобилей.

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В этом сезоне на зимние тесты отправились кроссовер Haval H7, а также рамные внедорожники Haval H9, Tank 500 Urban, Tank 700, плюс гибрид Wey 07. Как отмечает производитель, подобные испытания нужны, чтобы затем внедрять специальные доаботки для российского рынка.

Так, автомобили компании GWM обязательно имеют полный набор подогревов, 4,5-литровый бачок омывающей жидкости, аккумулятор увеличенной ёмкости, пневматические упоры капота, омыватель камеры заднего вида.

Также большинство моделей GWM получают аналоговые кнопки, а для некоторых внедорожников предусмотрена возможность установки фаркопа. Для всех машин проводится дополнительная антикоррозийная обработка.

Между тем, в России снизились цены на некоторые автомобили Haval. Производитель скорректировал стоимость двух моделей — рамных внедорожников H5 и H9.