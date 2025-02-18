Объявлены сроки появления первого электрокара Huawei и SAIC

Huawei и SAIC объединяются для создания новой автомобильной марки. Первенцем Huawei и SAIC станет электрокар, построенный на базе существующей модели Rising Auto, пишет Cnevpost.com. Новинка дебютирует в четвертом квартале 2025 года, а с 2026-го ее начнут выпускать массово под отдельным молодежным брендом Shangjie. Для Huawei это уже четвертое партнерство с автомобильной компанией, в портфеле IT-гиганта уже есть совместные проекты с Seres Group (марка Aito), Chery (марка Luxeed), BAIC Group (Stelato) и JAC (Maextro).

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Yicai со ссылкой на собственные источники приводит другую информацию: за основу первой модели марки Shangjie возьмут автомобиль принадлежащего SAIC бренда Roewe. Ей прочат технологии «умного» вождения от Huawei и две полностью электрические версии. Стоить новинка будет 150-250 тысяч юаней (1,8- 3,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), что сделает ее самой доступной в линейке Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) — дочерней структуры Huawei, занимающейся автомобилями.

Вторая же модель Shangjie будет уже полностью самостоятельной, ее разработают с нуля.

Осенью прошлого года дебютировал первенец Huawei и GAC — он был представлен в статусе концепта с незамысловатым названием 1 Concept. Это седан с гибридной силовой установкой, который оборудовали автопилотом Huawei и лидаром, а архитектура у него 800-вольтовая. Тогда же сообщалось, что подробности о его серийной версии должны появиться в первом квартале 2025-го.

А вот результатом партнерства Huawei и JAC стал люксовый седан Maextro S800, который, как заявляется, по уровню комфорта не уступает Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. Ориентировочная цена — один миллион юаней, что соответствует 12 миллионам рублей.