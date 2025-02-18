Lamborhini Gallardo превратили в очень дорогой рестомод Etna

В Хорватии построили рестомод Lamborhini Gallardo. Суперкару Etna от фирмы Tedson Motors досталась собранная на гоночных компонентах подвеска, титановый выхлоп и модернизированный двигатель V10, развивающий больше 600 лошадиных сил.

© Motor.ru

Хорватская Tedson Motors пошла по стопам итальянской Eccentrica и тоже обратила свой взор на Lamborhini. Рестомод Etna, очевидно, названный в честь сицилийского стратовулкана, основан на дорестайлинговом Gallardo с пятилитровым V10 (2003—2008). Правда, здесь двигатель вместо 500 лошадиных сил выдает свыше 600. Причем суперкар ещё и на 200 килограммов легче исходника, что должно и, скорее всего, заметно сказывается на динамических характеристиках.

© Tedson Motors

© Tedson Motors

© Tedson Motors

Внешние кузовные панели у «Этны» полностью углепластиковые, как и сиденья. Штатный выпускной тракт заменен на облегченный титановый, а подвеска собрана на компонентах гоночных Gallardo GT3 и машин серии Super Trofeo. Амортизаторы — электронноуправляемые JRZ PROactive. Диаметр колес AL13 Wheels — 19 дюймов. Заказчик может выбрать цвет кузова, в том числе по программе paint-to-sample, кастомные варианты плетения углеволокна, материалы отделки салона и допоборудование.

© Tedson Motors

© Tedson Motors

© Tedson Motors

Тираж Enta составит 77 экземпляров, из которых девять станут частью серии Launch Edition. Их поставки запланированы на осень 2026 года, после чего начнется сборка оставшихся 68 машин. По предварительной информации, рестомод Tedson Motors обойдется в 800 тысяч долларов, что соответствует 73 миллионам рублей. В качестве донора будут брать суперкары с коробкой передач E-gear, поскольку автомобили с обычной «механикой» лучше оставить будущим поколениям. Средняя цена Gallardo на вторичке — меньше 100 тысяч долларов.