С молотка пустят «золотой» Aston Martin Valkyrie с опциями на 57 миллионов рублей

Уникальный супергибрид доступен к покупке в дилерском центре Joe Macari Performance Cars. Британская марка выпустили всего 150 дорожных версий модели стоимостью три миллиона долларов каждая. Однако «золотое» оформление получил лишь один автомобиль. Подобная отделка кузова и экстерьера обошлась покупателю в 630 тысяч долларов (примерно 57,5 миллионов рублей по текущему курсу).

© Joe Macari Performance Cars

Представленный Aston Martin Valkyrie получил карбоновый кузов фиолетового оттенка, который дополнен 24-каратным золотом. Драгоценный металл нанесен на передний сплиттер, пороги, контуры воздухозаборников, а также на капот, крышу и диффузор. «Золотая» отделка продолжается и в салоне. Кроме того, модель оснащена выхлопной системой из жаропрочного инконеля и кастомными колесными дисками.

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

© Joe Macari Performance Cars

В движение Valkyrie приводит 6,5-литровый атмосферный V12, который работает в паре с электромотором. Суммарная отдача гибридной системы составляет 1155 лошадиных сил. До «сотни» гиперкар разгоняется за 2,6 секунды. На момент начала официальных продаж стоимость каждого Aston Martin Valkyrie составляла три миллиона долларов. В какую сумму дилер оценил «золотой» супергибрид с пробегом 80 километров, пока неизвестно.

В феврале прошлого года в продаже появился другой Aston Martin Valkyrie. Тогда аукционной дом RM Sotheby’s так же не раскрывал стоимость эксклюзивного автомобиля.