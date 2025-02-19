Рассекречен дизайн родстера российской фирмы Bureau Seven. Телеграм-канал «Автопоток» обратил внимание на изображения автомобиля, которые появились в базе Роспатента. Это открытая версия трековой модели CN3500, которую подмосковная компания Bureau Seven собирается выпустить небольшой серией и продавать за семь миллионов рублей. В основе машины лежит стальной пространственный каркас, а двигатель заимствован у Toyota — это атмосферная «шестерка» объемом 3,5 литра.

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Подробностей о родстере пока нет, зато есть информация о спорткаре, который, как сообщалось ранее, будет предложен со съемной крышей. У автомобиля интегрированный каркас безопасности из бесшовной холоднокатаной трубы, дуга безопасности и топливный бак на 50 литров (за доплату можно заказать 100-литровый).

В движение CN3500 приводит 3,5-литровый атмосферный мотор Toyota 2GR мощностью 350 лошадиных сил, работающий в тандеме с пятиступенчатой cеквентальной коробкой передач от российской фирмы Gearset. Привод только задний, но в 2026 году разработчики обещают добавить 527-сильный гибридный вариант с полным приводом и управляемым вектором тяги. Гибрид обойдется в 11 миллионов рублей без учете опций.

Что же касается опций, то их стоимость уже озвучена. Так, за окраску шасси и кузова в любой цвет, кроме стандартного серого, придется выложить 300 тысяч рублей, а телеметрия с двумя камерами AIM Smarty CAM3 обойдется еще в 550 тысяч.

Согласно сайту Bureau Seven, в настоящее время CN3500 находится в статусе производства предсерийного прототипа. При этом уже указаны сроки изготовления каждого автомобиля — это займет шесть месяцев с момента оформления заказа. Для этого нужно внести предоплату в размере половины от всей стоимости, еще 25 процентов — по готовности шасси и кузова, и оставшиеся 25 — в самом конце. Квота на 2025 год составляет 12 машин, и на пять уже оформлены заявки.