В России выросла популярность электрокаров в 2024 году

Российские аналитики выяснили, что в стране растёт популярность электрокаров. Об этом свидетельствует прирост индекса электромобилей в 2024 году, который составил 39% по отношению к 2023-му.

Для расчёта показателя изучали соотношение количества оплат услуг электрозарядных станций к числу оплат на автозаправках, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные специалистов Центра аналитики и исследований МТС AdTech.

Исследователи установили, что индекс электромобилей в России вырос за два года на 86%, а количество электромобилей за этот период увеличилось на треть.

Большая часть электрокаров — почти 40% — эксплуатируется в Центральном федеральном округе, около 10% — на Дальнем Востоке. Популярен электротранспорт и у жителей Санкт-Петербурга, Махачкалы, Екатеринбурга.

Ранее агентство «Автостат» сообщало, что в 2024 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей.