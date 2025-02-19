УАЗ закончил «северные» тесты нового турбодизеля

Во время дорожных тестов, которые длились на протяжении полутора месяцев, инженеры оценивали эффективность запуска двигателя, ездовые качества автомобилей, калибровку системы управления двигателем, а также проверяли работу бортовой диагностики при низких температурах (до −27°C).

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Как отмечает издание IZ.RU, специалисты проводили испытания на загородных трассах и в условиях города, тестируя и пустые, и гружёные машины. Инженеры отметили уверенный запуск нового двигателя, а также отсутствие «провалов», когда дизель оставался непрогретым.

Ульяновский автозавод планирует открыть продажи дизельных «Профи» весной 2025 года. Эта версия получит 136-сильный двухлитровый турбомотор и 6-ступенчатую коробку передач, — аналогичный силовой агрегат устанавливается на лёгкие грузовики Sollers Argo.

В ближайшей перспективе аналогичную связку получит родственный УАЗ «Патриот». Важно отметить, что выпуском моторов занимается российский завод (прежде принадлежавший компании Ford), а сборка коробок передач ведётся на мощностях предприятия ЗМЗ.

Между тем, ранее УАЗ начал применять новый метод окраски кузовов: благодаря модернизации оборудования грунт будет наноситься ровнее.