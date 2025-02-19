Стали известны вложения «Автотора» в модернизацию заводов

В 2024 году калининградский «Автотор» вложил в развитие автозаводов семь миллиардов рублей. Данную сумму предприятие потратило в рамках выполнения подписанного с Минпромторгом специального инвестиционного контракта (СПИК). Деньги пошли на модернизацию существующей сборочной площадки, а также на строительство новых заводов. Всего же по спецконтракту специалисты планируют вложить более 70 миллиардов рублей до 2033 года.

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В «Автоторе» сообщили, что инвестиции позволили модернизировать, в частности, покрасочный цех, увеличив мощность площадки с 40 до 75 тысяч кузовов в год. Кроме того, в ближайшее время специалисты собираются запустить дополнительный цех, мощность которого составит около ста тысяч кузовов. Также завод собирается построить роботизированную линию сварки.

В рамках спецконтракта с Минпромторгом до 2033 года специалисты «Автотора» потратят около 70 миллиардов рублей на модернизацию производств, а также углубление локализации. При этом производитель получит льготы, субсидии и компенсацию утильсбора.

Ранее в рамках СПИК в Калининграде наладили производство электромоторов, а уже в этом году автозавод планирует запустить сборку электронных систем управления и компактных электромобилей. Большую часть новых предприятий «Автотор» планирует ввести в эксплуатации в 2025 году. При этом несколько заводов запустят в следующем. Всего же по действующему контракту специалисты создают 12 новых площадок.

В начале февраля в «Автоторе» рассказали о планах провести роботизацию производства. В частности, машины позволят выпускать разные кузова на одной платформе.