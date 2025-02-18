Мотор 476-сильного внедорожника запускается даже при минус 43°С — известна цена
На рынок России вышел флагманский внедорожник Rox 01 в двух комплектацияхПродажи премиального внедорожника Rox 01 стартовали в России, стоимость автомобиля в двух комплектациях стартует от 9,17 млн рублей.
О выходе новинки на рынок сообщили в пресс-службе концерна Sinomach Auto.
«Приобрести автомобили с заводской гарантией 5 лет и 8 лет на батарею можно в дилерских центрах, расположенных по всей России: от Минеральных Вод до Новосибирска. Стоимость модели начинается от 9,169 млн рублей, включая НДС. Приобретение автомобиля у официального дилера становится особенно выгодным для корпоративных покупателей», – уточнили в пресс-службе.
Дизайном модели занимались специалисты итальянской студии Pininfarina. Внедорожник оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л, он не связан с колесами и выполняет роль генератора. Силовая установка суммарной мощностью 476 л.с. (740 Нм) состоит из аккумуляторной батареи CATL (56 кВт⋅ч), двух электромоторов на каждой оси и классического ДВС. Для разгона до первой «сотни» автомобилю массой более 2,5 т понадобится 5,5 секунды. Запас хода составляет 1362 км по китайскому циклу CLTC, клиренс равен 205 мм. За быстродействие бортовой электроники (с русифицированным меню) отвечает флагманский 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon. В помощь водителю есть ассистент с искусственным интеллектом, он выбирает оптимальный режим движения в зависимости от дорожного покрытия и скорости.
В пресс-службе особо отмечают, что силовая установка способна произвести «холодный запуск» даже при минус 43°С. А система терморегуляции батареи разработки Rox Motor обеспечивает пробег при температуре минус 21 °С на 33% больше, чем у ближайшего конкурента Lixiang L9. Кузов на 87% состоит из высокопрочных сталей, при этом жесткость на кручение выше, чем у Rolls-Royce Cullinan, и составляет 40,469 Нм/градус.
На внедорожник Rox распространяется гарантия пять лет или 150 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации. Дополнительная гарантия на батарею составляет восемь лет или 240 тыс. км. Источник: пресс-служба Sinomach Auto