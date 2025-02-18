Мотор 476-сильного внедорожника запускается даже при минус 43°С

На рынок России вышел флагманский внедорожник Rox 01 в двух комплектацияхПродажи премиального внедорожника Rox 01 стартовали в России, стоимость автомобиля в двух комплектациях стартует от 9,17 млн рублей.

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О выходе новинки на рынок сообщили в пресс-службе концерна Sinomach Auto.

« П р и о б р е с т и а в т о м о б и л и с з а в о д с к о й г а р а н т и е й 5 л е т и 8 л е т н а б а т а р е ю м о ж н о в д и л е р с к и х ц е н т р а х , р а с п о л о ж е н н ы х п о в с е й Р о с с и и : о т М и н е р а л ь н ы х В о д д о Н о в о с и б и р с к а . С т о и м о с т ь м о д е л и н а ч и н а е т с я о т 9 , 1 6 9 м л н р у б л е й , в к л ю ч а я Н Д С . П р и о б р е т е н и е а в т о м о б и л я у о ф и ц и а л ь н о г о д и л е р а с т а н о в и т с я о с о б е н н о в ы г о д н ы м д л я к о р п о р а т и в н ы х п о к у п а т е л е й » , – у т о ч н и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Дизайном модели занимались специалисты итальянской студии Pininfarina. Внедорожник оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л, он не связан с колесами и выполняет роль генератора. Силовая установка суммарной мощностью 476 л.с. (740 Нм) состоит из аккумуляторной батареи CATL (56 кВт⋅ч), двух электромоторов на каждой оси и классического ДВС. Для разгона до первой «сотни» автомобилю массой более 2,5 т понадобится 5,5 секунды. Запас хода составляет 1362 км по китайскому циклу CLTC, клиренс равен 205 мм. За быстродействие бортовой электроники (с русифицированным меню) отвечает флагманский 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon. В помощь водителю есть ассистент с искусственным интеллектом, он выбирает оптимальный режим движения в зависимости от дорожного покрытия и скорости.

В пресс-службе особо отмечают, что силовая установка способна произвести «холодный запуск» даже при минус 43°С. А система терморегуляции батареи разработки Rox Motor обеспечивает пробег при температуре минус 21 °С на 33% больше, чем у ближайшего конкурента Lixiang L9. Кузов на 87% состоит из высокопрочных сталей, при этом жесткость на кручение выше, чем у Rolls-Royce Cullinan, и составляет 40,469 Нм/градус.

На внедорожник Rox распространяется гарантия пять лет или 150 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации. Дополнительная гарантия на батарею составляет восемь лет или 240 тыс. км. Источник: пресс-служба Sinomach Auto