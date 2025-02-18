На Урале представили реплику первого российского автомобиля
Единственная в мире восстановленная модель первого российского автомобиля стала новым экспонатом Музейного комплекса гражданской и военной техники Верхней Пышмы Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музейного комплекса.
"В коллекцию Музея автомобильной техники поступил уникальный экспонат - единственная в мире реплика автомобиля Яковлева и Фрезе", - рассказали там.
Первый отечественный автомобиль был изготовлен в 1896 году и презентован последнему императору Российской империи Николаю II на Нижегородской выставке. Он имел двигатель мощностью в 2 л.с., максимальную скорость 20 км/ч, по характеристикам не уступал зарубежным аналогам.