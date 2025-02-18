На Урале представили реплику первого российского автомобиля

Единственная в мире восстановленная модель первого российского автомобиля стала новым экспонатом Музейного комплекса гражданской и военной техники Верхней Пышмы Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музейного комплекса.

" В к о л л е к ц и ю М у з е я а в т о м о б и л ь н о й т е х н и к и п о с т у п и л у н и к а л ь н ы й э к с п о н а т - е д и н с т в е н н а я в м и р е р е п л и к а а в т о м о б и л я Я к о в л е в а и Ф р е з е " , - р а с с к а з а л и т а м .

Первый отечественный автомобиль был изготовлен в 1896 году и презентован последнему императору Российской империи Николаю II на Нижегородской выставке. Он имел двигатель мощностью в 2 л.с., максимальную скорость 20 км/ч, по характеристикам не уступал зарубежным аналогам.