Минтранс взял на контроль сбои в системе оплаты проезда

Минтранс взял на контроль проблему сбоев в системе оплаты проезда тяжелых фур
Уже больше года грузоперевозчики сталкиваются с массовыми сбоями в работе системы "Платон", из-за чего получают необоснованные штрафы и тратят много времени на их оспаривание. В ряде случаев сбои происходят из-за некорректной работы системы оплаты проезда под воздействием радиоэлектронных средств подавления, которых особенно много на Юге России. С подачи "Российской газеты" Минтранс взял эту проблему на контроль, а Ространснадзор открыл горячую линию по оспариваемым штрафам.
Система "Платон" запущена в 2015 году и подразумевает оплату 3,34 рубля за каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн. Таким образом большегрузы компенсируют вред, наносимый дорогам. Деньги поступают в федеральный дорожный фонд, и их используют потом для ремонта трасс. У "Платона" по всей России установлено более 500 рамок, которые идентифицируют бортовые устройства, установленные на грузовиках. В процессе задействованы навигационные системы ГЛОНАСС и GPS.
Все опрошенные "Российской газетой" крупные грузоперевозчики говорят о регулярных сбоях системы, которые продолжаются как минимум с начала 2024 года.
"Некорректно работает в принципе вся система навигации, особенно на М-4 от Новороссийска до Воронежа, в том числе и "Платон", - отметил директор по безопасности дорожного движения транспортно-экспедиционной компании ГЛТ Александр Степанцов.
Наблюдаются две проблемы: либо полная потеря связи, либо предоставление ложных координат. Связано это, по его мнению, в том числе и с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Сбои заметили более года назад, хотя, скорее всего, они начались еще раньше, но понадобилось время, чтобы понять, что проблемы имеют системный повторяющийся характер и связаны с вмешательством аппаратуры РЭБ", - рассказал операционный директор "ИТЕКО Россия" Сергей Уханов.
Все выписанные штрафы в компании проверяют через систему навигации, установленную на машинах. И во всех случаях на тот момент наблюдались сбои в работе систем GPS и ГЛОНАСС, что "с высокой степенью вероятности свидетельствует о попадании транспортного средства в зону работы аппаратуры РЭБ", пояснил он, отметив при этом, что места начисления штрафов были близки к военным или крупным промышленным объектам. По словам директора операционного департамента NATCAR Евгения Большакова, сбои в работе системы "Платон" наблюдаются в разных регионах, а не только на Юге и в Подмосковье. Президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов отметил, что больше всего случаев начисления необоснованных штрафов - в Южном и Сибирском федеральных округах. Грузоперевозчики уверены, что либо "Платон" надо доработать, либо в регионах, близких к границам проведения СВО, вообще отключить начисление штрафов.
Сбои наблюдаются в разных регионах, но больше всего необоснованно начисленных штрафов - в Южном и Сибирском федеральных округах
В "Платоне" признают, что "системы радиоэлектронной борьбы способны создавать помехи для различных типов сигналов, включая спутниковую навигацию". При этом отмечают, что "алгоритмы работы систем РЭБ неизвестны ни оператору системы "Платон", ни Ространснадзору".
"Для предотвращения начисления штрафов из-за такого влияния проработаны дополнительные решения по перенастройке оборудования", - ответили в пресс-службе по запросу "РГ".
Система "Платон" штрафы не начисляет, этим занимаются сотрудники подведомственного Минтрансу Ространснадзора.
"Обжалование возможно в течение 10 суток с момента поступления всей необходимой информации. Жалобу можно подать лично, отправить по почте или через сайт Ространснадзора", - уточнили в "Платоне".
Там также отметили, что на совещании в Минтрансе было принято решение "о выделении дополнительных сотрудников Ространснадзора для ускорения рассмотрения жалоб перевозчиков на уже вынесенные постановления".
В Минтрансе и Ространснадзоре на запрос "Российской газеты" не ответили, сочтя комментарий "Платона" вполне исчерпывающим. Однако после выхода критической заметки на сайте "РГ" пресс-служба Минтранса сообщила, что ведомство "держит на контроле вопрос влияния внешних факторов на работу системы в некоторых регионах", а Ространснадзор организовал несколько каналов подачи жалоб с пометкой "Платон.РЭБ". Сотрудники формируют реестры обжалуемых постановлений и направляют их разработчику "Платона" для проверки возможности воздействия систем РЭБ и в случае подтверждения отсутствия вины перевозчика отменяют штрафы.