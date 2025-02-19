Минтранс взял на контроль сбои в системе оплаты проезда

Уже больше года грузоперевозчики сталкиваются с массовыми сбоями в работе системы "Платон", из-за чего получают необоснованные штрафы и тратят много времени на их оспаривание. В ряде случаев сбои происходят из-за некорректной работы системы оплаты проезда под воздействием радиоэлектронных средств подавления, которых особенно много на Юге России. С подачи "Российской газеты" Минтранс взял эту проблему на контроль, а Ространснадзор открыл горячую линию по оспариваемым штрафам.

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Система "Платон" запущена в 2015 году и подразумевает оплату 3,34 рубля за каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн. Таким образом большегрузы компенсируют вред, наносимый дорогам. Деньги поступают в федеральный дорожный фонд, и их используют потом для ремонта трасс. У "Платона" по всей России установлено более 500 рамок, которые идентифицируют бортовые устройства, установленные на грузовиках. В процессе задействованы навигационные системы ГЛОНАСС и GPS.

Все опрошенные "Российской газетой" крупные грузоперевозчики говорят о регулярных сбоях системы, которые продолжаются как минимум с начала 2024 года.

" Н е к о р р е к т н о р а б о т а е т в п р и н ц и п е в с я с и с т е м а н а в и г а ц и и , о с о б е н н о н а М - 4 о т Н о в о р о с с и й с к а д о В о р о н е ж а , в т о м ч и с л е и " П л а т о н " , - о т м е т и л д и р е к т о р п о б е з о п а с н о с т и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я т р а н с п о р т н о - э к с п е д и ц и о н н о й к о м п а н и и Г Л Т Александр Степанцов.

Наблюдаются две проблемы: либо полная потеря связи, либо предоставление ложных координат. Связано это, по его мнению, в том числе и с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

" С б о и з а м е т и л и б о л е е г о д а н а з а д , х о т я , с к о р е е в с е г о , о н и н а ч а л и с ь е щ е р а н ь ш е , н о п о н а д о б и л о с ь в р е м я , ч т о б ы п о н я т ь , ч т о п р о б л е м ы и м е ю т с и с т е м н ы й п о в т о р я ю щ и й с я х а р а к т е р и с в я з а н ы с в м е ш а т е л ь с т в о м а п п а р а т у р ы Р Э Б " , - р а с с к а з а л о п е р а ц и о н н ы й д и р е к т о р " И Т Е К О Р о с с и я " С е р г е й У х а н о в .

Все выписанные штрафы в компании проверяют через систему навигации, установленную на машинах. И во всех случаях на тот момент наблюдались сбои в работе систем GPS и ГЛОНАСС, что "с высокой степенью вероятности свидетельствует о попадании транспортного средства в зону работы аппаратуры РЭБ", пояснил он, отметив при этом, что места начисления штрафов были близки к военным или крупным промышленным объектам. По словам директора операционного департамента NATCAR Евгения Большакова, сбои в работе системы "Платон" наблюдаются в разных регионах, а не только на Юге и в Подмосковье. Президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов отметил, что больше всего случаев начисления необоснованных штрафов - в Южном и Сибирском федеральных округах. Грузоперевозчики уверены, что либо "Платон" надо доработать, либо в регионах, близких к границам проведения СВО, вообще отключить начисление штрафов.

С б о и н а б л ю д а ю т с я в р а з н ы х р е г и о н а х , н о б о л ь ш е в с е г о н е о б о с н о в а н н о н а ч и с л е н н ы х ш т р а ф о в - в Ю ж н о м и С и б и р с к о м ф е д е р а л ь н ы х о к р у г а х

В "Платоне" признают, что "системы радиоэлектронной борьбы способны создавать помехи для различных типов сигналов, включая спутниковую навигацию". При этом отмечают, что "алгоритмы работы систем РЭБ неизвестны ни оператору системы "Платон", ни Ространснадзору".

" Д л я п р е д о т в р а щ е н и я н а ч и с л е н и я ш т р а ф о в и з - з а т а к о г о в л и я н и я п р о р а б о т а н ы д о п о л н и т е л ь н ы е р е ш е н и я п о п е р е н а с т р о й к е о б о р у д о в а н и я " , - о т в е т и л и в п р е с с - с л у ж б е п о з а п р о с у " Р Г " .

Система "Платон" штрафы не начисляет, этим занимаются сотрудники подведомственного Минтрансу Ространснадзора.

" О б ж а л о в а н и е в о з м о ж н о в т е ч е н и е 1 0 с у т о к с м о м е н т а п о с т у п л е н и я в с е й н е о б х о д и м о й и н ф о р м а ц и и . Ж а л о б у м о ж н о п о д а т ь л и ч н о , о т п р а в и т ь п о п о ч т е и л и ч е р е з с а й т Ространснадзора", - уточнили в "Платоне".

Там также отметили, что на совещании в Минтрансе было принято решение "о выделении дополнительных сотрудников Ространснадзора для ускорения рассмотрения жалоб перевозчиков на уже вынесенные постановления".

В Минтрансе и Ространснадзоре на запрос "Российской газеты" не ответили, сочтя комментарий "Платона" вполне исчерпывающим. Однако после выхода критической заметки на сайте "РГ" пресс-служба Минтранса сообщила, что ведомство "держит на контроле вопрос влияния внешних факторов на работу системы в некоторых регионах", а Ространснадзор организовал несколько каналов подачи жалоб с пометкой "Платон.РЭБ". Сотрудники формируют реестры обжалуемых постановлений и направляют их разработчику "Платона" для проверки возможности воздействия систем РЭБ и в случае подтверждения отсутствия вины перевозчика отменяют штрафы.