Водителя оштрафовали на $100 тысяч за несоблюдение дистанции

По данным портала 20 Min, столь суровое наказание связано с тем, что уровень денежных штрафов в стране зависит от дохода нарушителя. Поскольку автомобилист является миллионером, суд постановил оплатить такую внушительную сумму. В то же время при соблюдении ряда условий автомобилист может сохранить большую часть денег.

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Швейцарская полиция вычислила нарушителя с помощью дорожных камер. Сотрудники ведомства увидели на кадрах, что автомобилист сильно прижался к впереди движущейся машине. Несмотря на то что инцидент не привел к аварии, стражи правопорядка всё же зафиксировали нарушение правил дорожного движения.

Водитель пытался оспорить штраф, однако судья был непреклонен.

Помимо основного наказания в 110 тысяч долларов (более миллиона рублей по текущему курсу), швейцарец должен будет оплатить почти 15 тысяч долларов судебных расходов. При этом мужчина может сохранить большую часть денег, если в течение двух лет не будет нарушать правила дорожного движения.

Накануне компания Tesla оштрафовала владельцев своих электрокаров в Китае. Американская корпорация при поддержке властей КНР ввела систему штрафов за публичное выражение недовольства машинами.