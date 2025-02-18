Представлен самый мощный Rolls-Royce в истории

Купе стало самой мощной моделью в истории британской марки и получило ряд нововведений. Среди них: режимы Infinity и Spirited, подсветка внутреннего щита решетки радиатора, перенастроенное шасси и «неоновый» цвет кузова Vapour Violet.

© Rolls-Royce

Первый электрический Rolls-Royce, купе Spectre, ожидаемо обзавелся «бунтарской» версией Black Badge. Такое исполнение может похвастать рекордной для марки отдачей — 659 лошадиных сил и 1075 Нм крутящего момента (предыдущий рекорд принадлежал Wraith Black Badge — 632 л.с., 870 Нм), а также двумя новыми функциями силовой установки. Их подсмотрели у легендарных авиационных двигателей Rolls-Royce Merlin и просто адаптировали под нужды клиентов.

Как оказалось, для владельцев машин Black Badge характерны короткие периоды использования максимальной мощности, например при обгонах, поэтому для них переизобрели режим «Спорт» и лонч-контроль.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Режим Sport в Black Badge Spectre называется Infinity Mode. Он активируется расположенной на руле кнопкой с символом бесконечности и дает доступ ко всему электрическому «табуну». В этот момент обостряются реакции на нажатие акселератора, а визуально режим Infinity дает о себе знать более ярким свечением шкал приборов. Другое новшество под названием Spirited Mode представляет собой лонч-контроль. Выжав обе педали, можно кратковременно поднять момент до пиковых 1075 Нм и катапультироваться к отметке 60 миль в час (97 км/ч) за 4,1 секунды. Для обычного Spectre заявлены 4,4 секунды, но реальные замеры дают 3,7—3,9.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Для большей вовлеченности в управление инженеры Rolls-Royce добавили Black Badge Spectre усилия на руле, перенастроили активные стабилизаторы и перекалибровали подвеску, что снизило продольные и поперечные перемещения кузова. Всё это делали на основе данных, полученных от секретного парка «заряженных» Spectre, переданных клиентам ещё до официальной премьеры. Впрочем, техникой дело не ограничилось. Например, на купе дебютировал новый цвет кузова Vapour Violet, созданный под вдохновением от неоновых вывесок клубов 1980—1990-х годов.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Кроме того, капот Black Badge Spectre впервые можно окрасить в «морозный черный» Iced Black, нанести на нижнюю часть кузова дополнительную акцентную линию coachline и выбрать один из пяти вариантов подсветки решетки радиатора. Салон электрокара украшает вставка на передней панели с 5500 звездами и символом бесконечности, под ней — накладка с декором Technical Fibre из углеволокна и металлических нитей на деревянной подложке, покрытых шестью слоями лака и отполированных. Наконец, накладки на пороги представлены с подвеской в десяти комплиментарных цветах, которые выступают дополнение к внешней иллюминации.