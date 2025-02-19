Продажи новых пикапов выросли почти на треть

В России нет равных пикапу JAC T9. Аналитики подсчитали, что в январе 2025 года в нашей стране было продано 1 842 автомобиля, что на 29% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было продано 1 433 машины этого типа кузова. Однако в сравнении с декабрём 2024 года, когда было продано 2 643 новых автомобиля, январские значения оказались меньше на 30%.

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Доля иномарок в общем объёме продаж составила 74%, отечественных пикапов — только 26%.

Лучшие продажи в январе показал китайский JAC. Объёмы продаж пикапов бренда увеличились на 115% — с 206 до 442 единиц. Выросла и рыночная доля — с 14,4% до 24%. Следом идёт Great Wall, чья доля составляет 16%. Но январь для марки оказался не самым удачным — продажи сократились на 32% — с 433 до 294 единиц. Российский УАЗ расположился на третьем месте — автомобили были куплены 238 раз.

Пятёрку замыкают Sollers — с ростом на 295% (237 единиц) и Changan с увеличением продаж на 86% (182 единицы).

Самой продаваемой моделью января стал пикап JAC T9 — 335 единиц. На втором месте оказался экс-лидер рынка — Great Wall Poer Kingkong. Продажи модели сократились на 30% — до 292 единиц.

Третье место у отечественного УАЗ «Пикап», продажи которого также сократились — с 265 до 238 единиц. Далее расположились Sollers ST6 (237), Changan Hunter Plus (181), Foton Tunland (175), RAM (87), JAC T8 Pro (80) и Mitsubishi L (45).