Суд обязал Ford выплатить $2,5 миллиарда за ДТП

За гибель семьи Ford обязан выплатить крупную компенсацию. Адвокаты семьи Миллс уверены, что причиной смерти Германа и Дебры Миллс из Джорджии, стала недостаточная прочность крыши грузового пикапа F-250 Super Duty Truck 2015 года. Юристы настаивают, что все большие Ford в этом типе кузова, выпущенные в период с 1999 по 2016 год, были произведены с «дефектными и опасно слабыми крышами».

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Фактически пара была раздавлена своим автомобилем. Пикап на скорости врезался в дренажную трубу, скрытую травой, после чего пролетел по воздуху около 81 фута (почти 25 метров) и встал крышей на землю, перевернувшись в воздухе. Женщина погибла на месте, а её муж от полученных травм скончался в больнице девять дней спустя.

Адвокаты уверенно настаивали на своём, предоставив в качестве доказательства экспертизу Страхового института безопасности дорожного движения. Юристы Ford утверждали, что грузовики были безопасными, и что Дебра Миллс перенесла сердечный приступ, что и стало причиной аварии.

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Но эта версия изначально была зыбкой — в 2022 году в связи с другим смертельным случаем опрокидывания, который произошёл в 2014 году, Ford уже был вынужден заплатить 170 миллионов долларов компенсаций. После этого было ещё несколько трагичных случаев с участием грузовых пикапов бренда.

После последнего решения суда пристяжных автопроизводитель продолжает утверждать, что грузовики были правильно построены с учётом стандартов безопасности. Компания собирается обжаловать решение суда, который постановил выплатить пострадавшей стороне 2,5 миллиарда долларов (более 228 миллиардов рублей).