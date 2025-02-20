УАЗ улучшит качество внедорожника «Патриот»

Компания Sollers модернизировала выпуск шестиступенчатых механических коробок передач. Об этом сообщает газета «Панорама УАЗ». Для этого на предприятии ввели в эксплуатацию новое оборудование.

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«Три новые единицы прессового оборудования обеспечат высокую точность запрессовки компонентов промежуточного вала — синхронизаторов и шестерен, автоматизируют технологический процесс, что позитивно скажется на качестве коробок передач легких коммерческих автомобилей Sollers», — отмечает издание.

По данным «Автоновости дня», речь идет о китайской шестиступенчатой механической коробке передач JAC, производство которой началось в России в феврале 2024 года.

Отмечается, что до конца 2025 года такую коробку передач должен получить внедорожник УАЗ «Патриот» с новым турбодизельным мотором.

До этого УАЗ модернизировал производство моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов всех трех моделей.

Ранее сообщалось, что сборочное производство УАЗ создадут в Эфиопии.