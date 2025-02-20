УАЗ улучшит качество внедорожника «Патриот»

Компания Sollers модернизировала выпуск шестиступенчатых механических коробок передач. Об этом сообщает газета «Панорама УАЗ». Для этого на предприятии ввели в эксплуатацию новое оборудование.
«Три новые единицы прессового оборудования обеспечат высокую точность запрессовки компонентов промежуточного вала — синхронизаторов и шестерен, автоматизируют технологический процесс, что позитивно скажется на качестве коробок передач легких коммерческих автомобилей Sollers», — отмечает издание.
По данным «Автоновости дня», речь идет о китайской шестиступенчатой механической коробке передач JAC, производство которой началось в России в феврале 2024 года.
Отмечается, что до конца 2025 года такую коробку передач должен получить внедорожник УАЗ «Патриот» с новым турбодизельным мотором.
До этого УАЗ модернизировал производство моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».
На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов всех трех моделей.
Ранее сообщалось, что сборочное производство УАЗ создадут в Эфиопии.