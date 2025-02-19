Названы автомобили, которые чаще всего портят вандалы

Вандалы в России в 2024 году чаще портили автомобили китайских брендов Haval, Chery и Geely. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов Страхового дома ВСК.

На Haval пришлось 14% случаев вандализма, на Chery - 9,2%, на Geely - 8,8%. В компанию также часто поступали обращения от водителей Kia (7,6%), ВАЗ (7,4%) и Hyundai (6,8%). Наиболее популярными среди преступников оказались модели Tiggo (8,5%), Granta (3%) и Creta (2,4%).

В соответствии с данными, предоставленными компанией, примерно 7% всех обращений по договорам каско связаны с противоправными действиями третьих лиц. В целом за последний год количество таких инцидентов увеличилось на 19%.

Ранее сообщалось, что южнокорейский концерн Hyundai на фоне российско-американских переговоров захотел вернуться в Россию. Однако, по словам опрошенных «Газетой.ру» экспертов, планам могут помешать китайские бренды, заполонившие отечественный рынок.