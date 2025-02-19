В Орске продают новую Toyota Camry 2008 года

Как выяснила "Российская газета", на сайте бесплатных объявлений появился в продаже автомобиль-легенда, который, возможно, вызовет острое желание поскорее связаться с владельцем и договориться о покупке. Но оно может пропасть, как только клиент узнает цену. Речь идёт о Toyota Camry 2008 года выпуска в состоянии нового авто.

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Автомобиль действительно новый, о чём говорят заводские защитные плёнки на элементах интерьера и целлофан на сиденьях. Сборка - Япония. Под капотом - бензиновый двигатель объёмом 2.4 литра мощностью 167 л.с., который состыкован с автоматом.

Опционально оснащение не описывается, но на фото видны CD-магнитола, двухзонный климат-контроль, мультируль, двухзонный климат-контроль. Салон отделан кожей и имеет коричневый вставки под дерево.

Купить Toyota Camry "2008, находящуюся в Орске, можно за 5,9 млн рублей. Для сравнения, на 50-100 тысяч дороже в России продают "Камри" последнего поколения с мотором 2.5 литра, за 5 млн рублей можно приобрести седан с гибридной трансмиссией.

Ранее "РГ" сообщала, что в России начались продажи Hyundai Getz 2010 года без пробега.