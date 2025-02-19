Госдума отклонила законопроект о штрафе за оставление места ДТП

Государственная дума России отклонила на пленарном заседании в первом чтении законопроект, согласно которому за оставление места аварии на водителей может быть наложен штраф.

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Документ внес в думу глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас в Кодексе России об административных нарушениях за подобное нарушение при отсутствии признаков уголовного наказуемых действий предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на период до 1,5 года либо административного ареста на срок до 15 суток.

Нилов предлагал ввести дополнительный административный штраф в размере 10 тысяч рублей наряду с действующими наказаниями. Парламентарий отмечал, что не каждая авария с участием законопослушных водителей соразмерна предусмотренному наказанию, и призывал дать суду возможность определять, какие именно санкции применить по отношению к водителю, покинувшему место ДТП без жертв, без вреда для здоровья участников аварии и при минимальном материальном ущербе, передает ТАСС.

С начала 2025 года в России вступил в силу ряд изменений касательно ПДД. Штрафы за превышение скорости возросли почти вдвое, наказание за вождение в нетрезвом состоянии увеличилось на 15 тысяч рублей, и за это нарушение россиян теперь будут лишать прав на срок от 1,5 года до 2 лет.