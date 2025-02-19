Национальный автомобильный союз требует от «АвтоВАЗа» отказаться от опасных подушек Takata. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

« Н а ц и о н а л ь н ы й а в т о м о б и л ь н ы й с о ю з о б р а т и л в н и м а н и е н а т о , ч т о 3 5 а в т о м о б и л ь н ы х м а р о к п о в с е м у м и р у о т о з в а л и 6 7 м л н п о т е н ц и а л ь н о о п а с н ы х п о д у ш е к б е з о п а с н о с т и п р о и з в о д с т в а к о м п а н и и T a k a t a » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По информации НАС, у подушек Takata ненадежный газогенератор, корпус которого подвергается коррозии и становится хрупким. Так, при срабатывании подушек его пиропатрон взрывается и металлические части разлетаются по салону. За несколько лет 36 человек по всему миру получили от подушек Takata травмы, несовместимые с жизнью.

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По словам представителей НАС, «АвтоВАЗ» является одним из немногих автопроизводителей, который отказывается отзывать автомобили с данными подушками. Так, с 2010 года подушки Takata устанавливали в модели Granta, Vesta и Xray.

Вице-президент НАС Антон Шапарин попросил министра промышленности с учетом анализа МВД обязать «АвтоВАЗ» отозвать партии автомобилей, в которых установлены подушки Takata, и заменить их.

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