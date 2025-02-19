АвтоВАЗ назвал фейком проблемы с подушками безопасности

АвтоВАЗ назвал слухи об опасности Lada из-за подушек фейком. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратился в Минпромторг с просьбой обязать Волжский автозавод отозвать отечественные машины, оснащённые подушками безопасности Takata. Однако сам производитель в беседе с Quto.ru пояснил, что все проблемы с дефектными машинами давно решены.

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По словам руководителя управления по связям с общественностью Сергея Ильинского, все вопросы с безопасностью на российских машинах «давно решены», а само заявление эксперта на предприятии назвали не более чем попыткой хайпа.

«Отдельные организации и их руководители не удосужились изучить историю вопроса и вновь выдумывают фейковые сенсации. Вопросы с потенциально некачественными подушками безопасности были решены много лет назад», — подчеркнул глава пресс-службы АвтоВАЗа.

Напомним, о проблемах с системой безопасности японской фирмы Takata стало известно 10 лет назад. Один из элементов пиропатрона буквально взрывался, а металлические части летели в людей. В в итоге система, которая должна спасать жизни, срабатывала некорректно и, наоборот, убивала и наносила травмы.

Проблема стала причиной едва ли не самого массового отзыва в истории, а сервисный центр пришлось посетить почти миллиону владельцев машин разных марок по всему миру. Сама компания обанкротилась в 2017 году.